Avengers: Endgame, Captain Marvel avrà un ruolo chiave contro Thanos?

Mancano ormai una manciata di giorni all'uscita di Captain Marvel al cinema, ma in molti si pongono un quesito che riguarda il futuro del personaggio: in Avengers: Endgame, Captain Marvel alias Carol Danvers avrà un ruolo chiave contro Thanos? A giudicare dal nuovo merchandise del film probabilmente sì.

I nuovi prodotti dedicati ad Avengers: Endgame vedrebbero il personaggio di Carol Danvers posto in gran rilievo accanto al titolo del film. I giocattoli mostrano anche altri eroi di Avengers 4 quali Iron Man, Black Widow, Hulk, Captain America, Ant-Man, Thor, Nebula, War Machine, Rocket, Captain America e Ant-Man, ma Carol Danvers ha un ruolo prominente insieme al villain Thanos. Naturalmente le scelte promozionali non sono direttamente legate a quelle artistiche e il plot di Avengers: Endgame è ancora top secret, ma sono in molti a sperare di vedere la potente Captain Marvel incrociare le armi con Thanos.

Come abbiamo visto nel trailer di Avengers: Endgame, nel finale di Avengers: Infinity War, mentre è in corso la Decimazione, Nick Fury riesce a inviare a Carol Danvers un segnale di richiesta di aiuto prima di trasformarsi in polvere. Avengers: Endgame dovrebbe ripartire proprio da lì, con i Vendicatori superstiti alle prese con le conseguenze dello schiocco di dita di Thanos. Probabilmente i superstiti Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Hulk, Ronin (Hawkeye), Rocket Racoon, War Machine e Ant-Man potranno fruire dell'aiuto di Captain America, una dei più potenti eroi Marvel di sempre.

L'uscita di Captain Marvel nei cinema italiani è prevista a partire dal 6 marzo. Ecco le prime reazioni a Captain Marvel da parte della critica americana. A partire dal 24 aprile rivedremo Carol Danvers in Avengers: Endgame.

