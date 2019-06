Avengers: Endgame, Captain America in versione anziana era già apparso in Civil War?

Avengers: Endgame si è concluso mostrando Captain America in un'inedita versione e una nuova teoria sostiene invece che l'eroe fosse già stato mostrato anziano in un film precedente del Marvel Cinematic Universe.

L'ipotesi è stata alimentata da un fotogramma tratto dal funerale di Peggy Carter nel film Captain America: Civil War.

La teoria dei fan dei cinecomic è legata a un passaggio del capitolo precedente delle avventure del personaggio interpretato da Chris Evans in cui si vede portare nella chiesa la bara di Peggy. Quel momento della storia di Captain America: Civil War mostra di spalle un uomo dai capelli grigi dalle caratteristiche fisiche simili a Steve Rogers nell'epilogo di Avengers: Endgame.

Il confronto evidenzia sicuramente una pettinatura e una struttura fisica simili, tuttavia è davvero complicato avere la certezza che si fosse già inserito questo interessante dettaglio della trama prima della lotta con Thanos.

Ecco il confronto fotografico:

A proposito di Captain America, i fratelli Russo, in un recente podcast, avevano inoltre spiegato come ha fatto Steve Rogers ad invecchiare nella stessa linea temporale dalla quale era partito, ovvero come ha fatto in sostanza a ritornare nella nostra realtà: "C'è una storia che lo spiega, una storia che noi però nel film non vediamo. Ed è una storia che spiegheremo ad un certo punto". Per poi aggiungere: "Stando alle regole sui viaggi nel tempo che abbiamo stabilito nel film, c'è una grande avventura da raccontare, un'avventura mancante, per così dire. La cosa bella del Marvel Cinematic Universe è che se qualcosa non viene raccontato, c'è sempre una possibilità che possa trovare uno spazio narrativo in una produzione futura".

