Avengers: Endgame, Captain America anziano ha fatto piangere la mamma di Chris Evans

La scena di Avengers: Endgame in cui compare la versione anziana di Captain America ha fatto piangere la mamma di Chris Evans. Il motivo? Truccato così, l'attore somigliava tanto al nonno.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Per la mamma di Chris Evans vedere Avengers: Endgame è stato quasi un ritorno al passato perché le ha risvegliato ricordi sopiti legati alla sua famiglia. Nel finale di engame vediamo Cap, incaricato di riportare al loro posto le Gemme dell'Infinito, che opta per rimanere nel passato e vivere la propria esistenza al fianco di Peggy Carter (Hayley Atwell). Una versione anziana di Cap fa ritorno al presente per passare il testimone, consegnando il suo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie).

Chris Evans sembra aver detto addio per sempre al ruolo di Captain America. Dopo essere apparso nel fortunato whodunit Cena con delitto - Knives Out, lo vedremo nella miniserie drammatica Apple TV+ Defending Jacob. In più l'attore dovrebbe affiancare Taron Egerton e Scarlett Johansson nel remake de La piccola bottega degli orrori e recitare nel nuovo progetto di Scott Derrickson.

Nel corso di un'intervista su Esquire, Chris Evans ha confessato che dopo aver visto la versione anziana di Steve Rogers sua madre è scoppiata in lacrime. La ragione? L'attore somigliava in modo incredibile al nonno materno Andrew Capuano. un finale dolceamaro per la saga degli Avengers anche sul piano personale.

Avengers: Endgame ha infranto la regola del martello di Thor per Captain America, ecco perché!