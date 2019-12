Avengers: Endgame, un buco nella trama rivela una soluzione alternativa per sconfiggere Thanos

Avengers: Endgame è stato il film campione d'incassi del 2019 e ancora si parla della sua storia, in particolare un buco nella trama lascerebbe intendere che Thanos avrebbe potuto essere sconfitto in maniera differente, senza il sacrificio di Tony Stark.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Gli Avengers, nella battaglia finale, cercano di recuperare tutte le gemme dell'Infinito per riportarle indietro nel tempo, al momento in cui sono state prese da Thanos per poterlo sconfiggere. Per far questo, vogliono utilizzare il Tunnel Quantico di Ant-Man che, però, viene distrutto, così Tony Stark si sacrifica per salvare l'Universo. Come spiega Screen Rant, un modo alternativo per evitare questo finale c'era e avrebbe coinvolto Doctor Strange.

In particolare, secondo questa teoria, gli Avengers avrebbero potuto usufruire degli Sling Ring di Doctor Strange, utilizzati per trasportare oggetti attraverso grandi distanze e persino per viaggiare nel Multiverso. Quindi, Doctor Strange e i Maestri delle arti mistiche avrebbero potuto aiutare il gruppo di supereroi in questa delicata missione. Perché non l'hanno fatto?

Probabilmente, la motivazione è legata alle visioni del futuro avute da Doctor Strange in Avengers: Infinity War, attraverso le quali lo stregone avrebbe visto che la missione non sarebbe andata a buon fine. Se il guanto e le pietre fossero stati semplicemente trasferiti, Thanos e il suo esercito avrebbero probabilmente vinto la battaglia e in seguito avrebbero comunque trovato le pietre per compiere la distruzione dell'universo.

A conti fatti, quindi, l'unico modo per sconfiggere Thanos sarebbe stato quello poi messo in pratica dagli Avengers, con il sacrificio di Tony Stark. E voi cosa ne pensate?