Avengers: Endgame, Brie Larson ha iniziato le riprese prima di sapere che era Captain Marvel

Brie Larson ha ammesso che all'inizio delle riprese di Avengers: Endgame non conosceva neppure l'identità del suo personaggio, l'eroica Captain Marvel.

Brie Larson ha rivelato di aver iniziato le riprese di Avengers: Endgame prima di sapere che doveva interpretare Captain Marvel. L'attrice ha parlato della famigerata segretezza dei Marvel Studios in un'ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon.

Brie Larson ha spiegato di essere stata tenuta all'oscuro di tutto quando ha girato Avengers 4, all'epoca la sceneggiatura di Captain Marvel non era ancora pronta.

"Ho volato ad Atlanta per iniziare le riprese, non avevo idea di cosa stessi facendo, quando sono arrivata mi hanno dato un foglio di carta che conteneva una pagina di dialogo e azione, ma era tutto cancellato tranne per la mia battuta".

La Larson ha spiegato che la segretezza era tale che neppure i suoi parrucchieri e truccatori potevano dirle di che film si trattasse: "L'ho scoperto solo quando sono arrivata sul set e mi sono detta 'Oh cavolo, sono in un film Marvel e non posso dirlo a nessuno'."

Avengers: Endgame: perché è il film più emblematico di questo decennio

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.