Avengers: Endgame, boom di incassi, in vetta al box office USA con 350 milioni

Avengers: Endgame è la prima apertura di tutti i tempi con 350 milioni in patria e 1,2 miliardi nel mondo, l'effetto tornado riporta su in classifica anche Captain Marvel nel box office americano.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Avengers: Endgame infrange ogni record possibile e immaginabile svettando in testa al box office USA con 350 milioni di dollari incassati nel primo weekend in 4.662 sale con una media per sala di oltre 75.000 dollari. Cifre da capogiro per Avengers: Endgame che diventa la prima apertura di tutti i tempi, debuttando con 1,2 miliardi di incassi globali e diventando il primo film a superare il miliardo nel weekend di apertura. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free e qui le opinioni della redazione su Avengers: Endgame.

L'effetto Avengers: Endgame fa risalire in classifica anche Captain Marvel. Il pubblico americano torna a vedere il film, forse per un ripasso, facendolo risalire dalla quarta alla seconda posizione. Il primo cinecomic al femminile del Marvel Cinematic Universe incassa altri 8 milioni di dollari arrivando a un totale di 413,5 milioni complessivi (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel).

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Al terzo posto scende La Llorona - Le lacrime del male. L'horror prodotto da James Wan incassa altri 7,5 milioni superando i 41 milioni complessivi. La Llorona - Le lacrime del male è ambientato nella Los Angeles degli anni '70, dove la creatura mostruosa protagonista dal folclore messicano si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale (qui trovate la nostra recensione de La Llorona - Le lacrime del male.

La Llorona, dal Messico al cinema: la leggenda dietro al film

Quarto posto per il film a tema religioso Atto di fede, tratto da una storia vera. Chrissy Metz, star della serie This Is Us, interpreta Joyce, una madre che si ritrova ad affrontare una tragedia: il figlio adottivo John è infatti caduto in acqua dopo che il ghiaccio su cui stava camminando si è spezzato. Il giovane, un campione di basket, viene recuperato dopo quindici minuti e i medici avvisano la famiglia che non possono più fare nulla per salvargli la vita. John è privo di vita e il tempo scorre, facendo perdere la speranza a tutti, tranne a Joyce, convinta che pregando per la sua salvezza si possa sconfiggere ogni convinzione medica e scientifica. Il film incassa altri 6,3 milioni per un totale di 26 milioni.

Ancora un cinecomic, stavolta, DC, al quinto posto.Shazam! resta in top five e raccoglie 5,5 milioni arrivando a oltre 131 milioni. Qui potete leggere la nostra recensione di Shazam!.