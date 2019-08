Avengers: Endgame, una battuta esilarante fu quasi tagliata dal film

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Una delle battute più divertenti di Avengers: Endgame ha rischiato di essere tagliata dal film, svela il produttore Kevin Feige. Si tratta, per l'esattezza, del momento in cui Scott Lang/Ant-Man, vedendo Steve Rogers in versione 2012, gli fa i complimenti per il suo fondoschiena, dicendo "Per quanto mi riguarda, quello è il culo d'America." Stando a Feige, la battuta fu rimossa in sede di montaggio, salvo poi essere reintegrata sul suggerimento del produttore esecutivo Louis D'Esposito, che la trovava esilarante. Le reazioni positive del pubblico a una proiezione test confermarono poi la sua impressione, decretando l'inclusione permanente della gag nel film.

A quel punto, dice Kevin Feige, si decise di fare qualcosa di più durante le riprese supplementari, allungando il duello tra il Captain America del 2023 e quello del 2012: nella fattispecie, fu aggiunto il momento in cui il Rogers di oggi, osservando quello del passato privo di sensi, commenta "È davvero il culo d'America". Una battuta che, stando ai diretti interessati, è anche indicativa di quanto Steve sia cambiato nel corso degli anni, diventando meno serioso e preparandosi gradualmente alla decisione di andare in pensione dopo la battaglia finale contro Thanos e ritirarsi a vita privata con Peggy Carter.

Stando allo sceneggiatore di Avengers: Endgame Stephen McFeely, c'è anche una componente autoironica legata all'evoluzione del look di Captain America: "Chris Evans non ha mai particolarmente amato il costume che indossava in The Avengers, e la battuta di Ant-Man era un rimando ironico a come era allora e come è adesso. La cosa si è evoluta da lì e quando Cap si sconfigge da solo ed è letteralmente col culo per terra, era l'occasione perfetta per un richiamo." Richiamo che, essendo nato durante i reshoot, fu l'ultima battuta pronunciata da Evans sul set nei panni di Rogers. Non c'è da stupirsi, quindi, se l'attore ha affermato di aver passato un ultimo giorno un tantino ridicolo.