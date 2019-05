Avengers: Endgame, la scena della battaglia doveva essere molto più lunga

In Avengers: Endgame, originariamente, la scena della super battaglia tra Vendicatori e Thanos era molto più lunga di quella che abbiamo potuto vedere nelle sale, e gli sceneggiatori ci hanno raccontato qualche dettaglio in più.

Avengers: Endgame è il film dei record, con quasi 2 miliardi di dollari incassati in pochissimi giorni in tutto il mondo e i fan in visibilio per una delle pellicole più attese dell'anno. Ma la resa dei conti tra i Vendicatori e il perfido Thanos, originariamente, era molto più lunga e articolata. Durante un'intervista con il New York Times, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno infatti dichiarato che avevano un'idea molto più ingombrante per lo scontro finale:

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

"Abbiamo girato 200 giorni di battaglia per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Abbiamo scritto, e girato, uno scontro molto più lungo, che aveva al suo interno una vera e propria struttura in tre atti. Ma qualcosa non funzionava, avevamo alcune scene in 'trincea', durante le quali la battaglia veniva interrotta e c'erano 18 persone che dicevano 'cosa facciamo?', 'io faccio questo', 'io faccio quest'altro'. Con così tanti personaggi, diventa per forza una battuta a testa, e non è una conversazione naturale. In più dovevano trovare riparo nel bel mezzo della battaglia per avere questo dialogo, e lo scontro non era esattamente un'educata prima guerra mondiale."

