Avengers: Endgame, l'attacco di Thanos su Vormir tagliato dal film svelato in un concept art

La prima versione di Avengers: Endgame prevedeva un attacco di Thanos su Vormir per fermare Hawketye e Vedova Nera, scena poi eliminata, ma visibile adesso in un concept art.

Un nuovo concept art di Avengers: Endgame avrebbe svelato una scena tagliata in cui assistiamo all'attacco di Thanos su Vormir per fermare il tentativo di Black Widow e Hawkeye di impossessarsi della Gemma dell'Anima.

Il concept art in bianco e nero è stato pubblicato su Instagram dal Capo dello Sviluppo Visivo in Marvel Ryan Meinerding. L'immagine svela che, in una fase preliminare di Avengers: Endgame era compresa una sequenza di combattimento di Thanos su Vormir, con il Titano Pazzo determinato a fermare la missione di Hawkeye e Black Widow. Nell'immagine i due Avengers si nascondono dietro le rosse, con le armi in pugno, mentre Thanos si erge sullo sfondo.

La battaglia in questione, scena poi eliminata dalla versione definitiva del cinecomic, vedeva coinvolti Thanos e un massiccio gruppo di alieni, ma è molto probabile che non sia mai stata girata. In ogni caso, la sequenza spettacolare e dinamica è stata eliminata a favore di una scena più drammatica e coinvolgente a livello emotivo che culmina col sacrifico di Vedova Nera.

La Vedova Nera di Scarlett Johansson però non ha ancora detto addio del tutto all'MCU. A maggio prossimo, infatti, la rivedremo protagonista del film standalone Black Widow, che farà chiarezza sul passato di Natasha Romanoff, sul suo addestramento nella Red Room russa e risponderà ad alcuni questiti che ancora si pongono i fan sul personaggio.