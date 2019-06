Avengers: Endgame, Anthony Mackie era certo che Dave Bautista avesse ucciso Tom Holland sul set

Anthony Mackie era davvero convinto che Dave Bautista avesse ucciso Tom Holland sul set di Avengers: Endgame.

Fare l'attore non è il mestiere più tranquillo del mondo, soprattutto quando si recita in pellicole ricche di azione come Avengers: Endgame. In una recente apparizione alla Celebrity Fan Fest, Anthony Mackie ha raccontato un aneddoto del set: un giorno ha assistito a una scena in cui Dave Bautista ha colpito Tom Holland talmente forte da convincerlo che il giovane collega non sarebbe sopravvissuto ala fine delle riprese:

"Un giorno eravamo sul set a girare, Tom Holland era in piedi dietro di me. Era il giorno della scena in cui Chris Evans dice 'Correte' e tutti noi corriamo in battaglia, perciò era una scena in green screen e c'erano circa 300 persone sul set. Tra un ciak e l'altro eravamo in pausa, e Dave Bautista si mette a parlare con Tom Holland dietro di me. All'improvviso fa un salto e si esibisce in un calcio rotante. In quel momento ho pensato che avesse colpito Tom Holland e mi sono detto 'Oh mio Dio, ha ucciso Tom!' Così mi sono voltato e ho visto Tom seduto, gli ho chiesto che stesse facendo e lui mi ha risposto 'Calmati, mi sta insegnando una mossa!' [...] Non mi sono mai spaventato tanto, credevo davvero che lo avesse ucciso."

In realtà Dave Bautista ha ammesso di essere un superfan del personaggio di Spider-Man grazie anche all'interpretazione di Tom Holland: "Spider-Man è il personaggio che attendo di rivedere. Adoro quel ragazzo, adoro Tom Holland. Mi piace il fatto che siano così vicini ai fumetti in questa serie di film e credo che dipenda dal fatto che i Marvel Studios stavolta sono coinvolti nell'adattamento."

