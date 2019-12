Avengers: Endgame, Ant-Man avrebbe potuto apparire alla guida di un esercito di insetti!

Avengers: Endgame avrebbe potuto contenere una scena con star Ant-Man che avrebbe permesso ai fan di vedere l'eroe alla guida di un esercito di insetti, passaggio poi eliminato dal racconto che ha portato sugli schermi la fine dell'Infinity Saga.

Un concept art tratto da Avengers: Endgame - The Art of the Movie mostra infatti il personaggio interpretato nei cinecomic della Marvel dall'attore Paul Rudd usare le sue capacità per creare un gruppo di formiche giganti da utilizzare contro l'armata di Thanos. Ant-Man era inoltre al centro di alcune sequenze poi non utilizzate nel montaggio finale, tra cui un passaggio in cui entrava in azione compiendo una mossa speciale.

Nelle ultime settimane sono stati condivisi e apparsi online numerosi concept art relativi alle scene che erano state ideate per il cinecomic della Marvel campione di incassi e poi sono state abbandonate prima delle riprese o in fase di sviluppo prima che i fratelli Russo iniziassero il lavoro sul set, come l'incontro tra Thor e Jane o Doctor Strange in una versione simile a Iron Man.