Avengers: Doomsday, i protagonisti del cinecomic Marvel sono stati rivelati? [SPOILER]

I fan fremono per saperne di più su Avengers: Doomsday e ad accontentarli arrivano nuovi rumor legati ai possibili protagonisti del film. Con le rivelazioni della star Benedict Cumberbatch, che ha anticipato l'assenza di Doctor Strange fino ad Avengers: Secret Wars, il campo si restringe.

Il ritorno di Joe ed Anthony Russo alla regia e dello sceneggiatore Stephen McFeely ha posto al centro della storia - come anticipa il titolo stesso - il nuovo personaggio interpretato da Robert Downey Jr., il villain Dottor Destino. Ma quali eroi si scontreranno con l'icona del male?

Allo scorso San Diego Comic-Con, è stato confermato che i Fantastici Quattro avranno un ruolo chiave nel prossimo film sugli Avengers. Non sappiamo ancora quanto spazio verrà lasciato alla Prima Famiglia della Marvel in Doomsday, ma una nuova voce suggerisce che avranno un ruolo chiave nella battaglia con Doom.

Secondo l'insider @MyTimeToShineH, il cinecomic in uscita nel 2026 si concentrerà principalmente sui Fantastici Quattro, impegnati ad affiancare i Vendicatori di Terra-616. Questa notizia - se confermata - porterà sollievo ai fan Marvel che temono di veder sacrificati i loro beniamini. Sempre secondo i rumor, anche lo Spider-Man di Tom Holland sarà uno dei protagonisti del film ponendo le basi per un nuovo team da sogno.

Come cambierà l'MCU

I protagonisti dei Fantastici Quattro

Benedict Cumberbatch ha confermato che la necessità di mettere Kang da parte significa che Doctor Strange non apparirà più in Avengers: Doomsday. Anche se immaginiamo che l'apparizione dei Fantastici Quattro fosse già prevista, con questi cambiamenti il loro ruolo diverrà molto più centrale.

Avengers: Doomsday, i fratelli Russo hanno buttato via la sceneggiatura dell'autore di Loki

Parlando del suo sorprendente ritorno in Marvel, Robert Downey Jr. ha rivelato: "Kevin Feige e io siamo rimasti in contatto. Siamo amici. JonFavreau, Feige e io siamo rimasti in contatto. Sono vicino ai fratelli Russ, stiamo lavorando ad altri progetti insieme. Susan e io eravamo seduti con Feige a un certo punto e lui ha detto: 'Se tu tornassi...' e Susan ha esclamato, 'Aspetta, aspetta, torna come cosa?' Poi, col tempo, ci siamo resi conto entrambi che si trattava di non deludere le aspettative. E ha tirato fuori Victor Von Doom".

Avengers: Doomsday uscirà nel maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà nel maggio 2027.