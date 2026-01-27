Avengers: Doomsday, Chris Evans torna nel MCU: la reazione timorosa di Channing Tatum

I fan da tempo si chiedevano se Chris Evans sarebbe davvero tornato in Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo in lavorazione del Marvel Cinematic Universe. Ora che la sua presenza è stata confermata, Channing Tatum ha risposto ad una domanda sulla notizia.

La star sarà presente nei panni di Gambit e ha cercato in realtà di svicolare la domanda circa il ritorno del collega nel prossimo attesissimo lungometraggio dell'universo Marvel sul grande schermo, che il pubblico spera possa rivelarsi un ritorno all'età dell'oro della saga.

Channing Tatum cripitico sul ritorno di Chris Evans

Nonostante la presenza di Chris Evans in Avengers: Doomsday sia già stata confermata, Channing Tatum si conferma un bravissimo 'soldatino Marvel' e preferisce non rispondere al quesito: "Non so di cosa stiate parlando. C'è qualcuno che mi metterà un sacco nero in testa e mi butterà in una macchina" ha concluso Tatum ironizzando.

Chris Evans in una scena di The Avengers

Sembra che le star del Marvel Cinematic Universe siano sempre timorose di parlare dei progetti MCU per paura di rivelare, anche involontariamente, degli spoiler sui vari progetti e per questo motivo spesso evitano di rispondere a domande sui film del franchise.

La presenza di Chris Evans è stata confermata

Nonostante il timore di Channing Tatum, il ritorno di Chris Evans è stato ampiamente confermato, svelato anche nel primo teaser trailer di Avengers: Doomsday. Nella clip si vede Steve Rogers nella casa in cui era stato l'ultima volta che aveva ballato con Peggy Carter (Hayley Atwell).

Nella scena, Steve ripone il suo costume da Captain America in una scatola e si vede che lui e Peggy hanno avuto un bambino. Il teaser dedicato a Captain America è il primo dei quattro che verranno pubblicati ad un anno di distanza dall'uscita del film, ognuno dedicato ad un personaggio. I fratelli Anthony e Joe Russo, registi del film, hanno confermato ufficialmente che Steve Rogers/Captain America avrà un ruolo centrale nella trama di Avengers: Doomsday.