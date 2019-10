Avengers: Damage Control, Benedict Cumberbatch, Paul Rudd ed Evangeline Lilly nel trailer del game VR

Avengers: Damage Control svela un trailer in cui udiamo le voci di Benedict Cumberbatch, Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Il promo del game VR ispirato al Marvel Cinematic Universe è ricco di creature Marvel e in aggiunta a volti familiari, ospita le voci delle star dell'MCU Letitia Wright, Benedict Cumberbatch, Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

Gli attori sono tornati a interpretare i ruoli, rispettivamente, di Shuri, Doctor Strange, Ant-Man e Wasp per il videogame. Nel trailer gli eroi dell'MCU devono intervenire per contrastare una minaccia tecnologica che somiglia vagamente a Ultron. I giocatori interverranno in aiuto degli Avengers usando le Emergency Response Suits, che affianca la tecnologia di Wakanda e delle industrie Stark.

Secondo la descrizione ufficiale di Avengers: Damage Control, il game ci conduce in un Wakandan Outreach Center in cui Shuri (Letitia Wright) sta testando la sua ultima invenzione: le Emergency Response Suits, che mescola la tecnologia di Wakanda e delle Industrie Stark. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ci inform, però, che una potente minaccia è comparsa e deve essere fermata. I giocatori si ritroveranno nel combattimento, armati con le Emergency Response Suits e si recheranno in iconiche locations dell'MCU combattendo a fianco di Avengers quali Ant-Man (Paul Rudd), Wasp (Evangeline Lily) e molti altri.

Avengers: Damage Control, nuova esperienza in realtà virtuale, potrà essere sperimentata a partire dal prossimo 18 ottobre presso The Void, la catena di parchi a tema VR presente in USA, Canada, Malesia ed Emirati Arabi.