La guerra dei Roses: Benedict Cumberbatch e Olivia Colman star del remake del film

La guerra dei Roses sembra destinato ad avere un remake e i protagonisti dovrebbero essere Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e alla regia sarà impegnato Jay Roach (Bombshell) per conto di Searchlight Pictures.

Cosa racconterà il film

The Roses, una nuova versione della storia arrivata sugli schermi nel 1989, racconterà la storia della coppia composta da Theo (Benedict Cumberbatch) e Ivy (Olivia Colman). I coniugi sembrano avere una vita perfetta, avendo carriere di successo, dei figli grandiosi e un'invidiabile vita sessuale. Ma dietro la facciata della famiglia perfetta c'è una polveriera all'insegna della competizione e del risentimento, situazione che esplode quando i sogni professionali di Theo vanno in mille pezzi.

La sceneggiatura è stata firmata da Tony McNamara (Povere creature!), adattando il romanzo scritto da Warren Adler.

Nel team della produzione ci sono Cumberbatch tramite la sua SunnyMarch, in collaborazione con Leah Clarke e Adam Ackland, in collaborazione con Colman, Ed Sinclair e Tom Carver di South of the River. Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2017.

La figlia oscura: Olivia Colman durante una scena

La guerra dei Roses era stato diretto nel 1989 da Danny DeVito e ha avuto come star Michael Douglas e Kathleen Turner.

Le dichiarazioni dei produttori

Matthew Greenfield, presidente di Searchlight, ha dichiarato: "The Roses è una storia follemente divertente, sopra le righe e, tuttavia, profondamente umana. Con Jay alla regia, e Benedict, Olivia e Tony coinvolti, abbiamo un dream team impegnato nel portarla in vita".

Jonathan R. Adler di Adler Entertainment ha aggiunto: "Lavorare con i nostri partner di Searchlight Pictures nella realizzazione della nuova versione di questo film classico è un sogno che diventa realtà. Siamo deliziati nel continuare l'eredità del brillante lavoro di nostro padre e introdurre La guerra dei Roses a una nuova generazione".

Benedict Cumberbatch ha recentemente recitato nella serie Eric e nel film sci-fi Morning, diretto da Justin Kurzel. Olivia Colman, invece, ha recitato in Wonka e Cattiverie a domicilio.