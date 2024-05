Eric: Benedict Cumberbatch è un burattinaio alla ricerca del figlio scomparso nel primo trailer della serie

Benedict Cumberbatch è il protagonista del primo trailer di Eric, una nuova miniserie di Netflix che vede l'attore britannico vestire i panni di un burattinaio della televisione per bambini, tormentato dal senso di colpa dopo la scomparsa del figlio, oltre che ossessionato da una creazione del bambino.

Ecco la sinossi di Eric: "Ambientato nella New York degli anni '80, Eric è il nuovo thriller di Abi Morgan che segue la disperata ricerca di un padre quando suo figlio di nove anni scompare una mattina mentre va a scuola. Vincent, uno dei più noti burattinai di New York e creatore del popolarissimo programma televisivo per bambini 'Good Day Sunshine', fatica ad accettare la perdita del figlio Edgar, diventando sempre più angosciato e scostante. Pieno di disgusto per se stesso e di sensi di colpa per la scomparsa di Edgar, Vincent si aggrappa ai disegni di suo figlio che raffigurano un mostruoso pupazzo blu, Eric, convinto che se riuscirà a portarlo in TV, allora Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento progressivamente distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi di lavoro e i detective che cercano di aiutarlo, Eric diventa il suo unico alleato nel tentativo di riportare suo figlio a casa".

I dettagli della serie

Oltre a Cumberbatch, la serie è interpretata anche da Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler e Clarke Peters. Eric è prodotta da Sister ed è stata creata e scritta da Abi Morgan, la drammaturga gallese i cui crediti sul grande schermo includono le serie televisive britanniche Sex Traffic e The Hour, oltre a film come Suffragette, The Iron Lady e Shame.

Eric è prodotta esecutivamente da Morgan, Cumberbatch, Jane Featherstone, Lucy Dyke e Lucy Forbes. Forbes ha diretto tutti e sei gli episodi della serie limitata. Holly Pullinger ha prodotto. Eric debutterà su Netflix il 30 maggio. Guardate il trailer della serie qui sotto.