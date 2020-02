Avengers: Age of Ultron, in una scena tagliata debuttava Captain Marvel!

Nel film Avengers: Age of Ultron avrebbe potuto apparire anche Captain Marvel, come dimostra un video della scena tagliata.

Avengers: Age of Ultron avrebbe potuto introdurre Captain Marvel e un video mostra il momento che era stato ideato per il film diretto da Joss Whedon. Il filmato, ovviamente, non vede coinvolta Brie Larson che è stata scelta successivamente, ma un'attrice che doveva semplicemente girare la scena per poi essere rimpiazzata con la star a cui sarebbe stata affidata la parte.

Grazie ai contenuti presenti nel cofanetto da collezione Infinity Saga, che contiene tutti i 23 film prodotti dalla Marvel, si può infatti scoprire che inizialmente Carol Danvers avrebbe potuto apparire in quel momento della storia del MCU.

Nel filmato si assiste all'entrata in scena del nuovo team degli Avengers che comprende, oltre a Captain America e Black Widow, anche War Machine, Falcon, Vision, Scarlet Witch e proprio Captain Marvel, presente grazie a una controfigura.

Kevin Feige ha raccontato: "Il modo in cui riveliamo Scarlet Witch in costume alla fine del film? Quelle erano le riprese di Captain Marvel. Joss aveva detto 'Sceglieremo dopo l'interprete!'. E io avevo risposto 'Sì, Joss, la sceglieremo dopo'. (Sussurrando a un'altra persona) 'Non la metteremo lì!'. Alla fine Joss ha detto 'Usiamo quelle riprese per far volare Scarlet Witch nell'inquadratura, dandole un'entrata grandiosa?'. E aveva senso".

I vertici della Marvel avevano infatti deciso che introdurre in quel modo Carol Danvers non sarebbe stato utile per proporre sugli schermi il personaggio, non essendoci il modo per spiegarne la storia o per inserire la sua presenza in un contesto adeguato.