Avengers 4: ecco quando uscirà il trailer, secondo le teorie di un fan

Marica Lancellotti

Il trailer di Avengers 4 rischia di diventare uno dei casi cinematografici dell'anno, come il film stesso d'altronde, su cui vige la segretezza più assoluta.

Nelle ultime ore è comparsa una nuova teoria su Reddit circa il suo rilascio che sembra avere molto più senso delle precedenti illazioni (davano il trailer di Avengers 4 in uscita venerdì scorso), e che unisce la matematica ad una scena famosissima di Avengers: Infinity War. Se la matematica è una scienza esatta, allora il redditor Ethaniopia potrebbe aver svelato che il primo trailer del prossimo film dei vendicatori verrà pubblicato a dicembre.

Andiamo con ordine: il sito della Marvel è attualmente occupato dal countdown per l'uscita di Avengers 4, ma per il fan appena il contatore avrà raggiunto il numero 140 il trailer verrà rilasciato. Come ha calcolato questo numero? Torniamo con la mente alla scena di Infintiy War in cui Doctor Strange usa la Gemma del Tempo per visitare la moltitudine di futuri in cui gli Avengers affrontano Thanos per il Guanto dell'Infinito: Doctor Strange sostiene di aver viaggiato attraverso 14.000.605 di futuri e queste cifre sono sembrate una diretta connessione al conto alla rovescia della Marvel.

Leggi anche: Avengers 4: le nostre ipotesi sul sequel di Infinity War

Attualmente il contatore segna 160 giorni all'arrivo in sala di Avengers 4, con calendario alla mano si può dunque risalire a giovedì 13 dicembre come 140° giorno e come data di rilascio dell'atteso trailer, che è, tra l'altro, esattamente il giorno in cui cominceranno in America le proiezioni di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Avengers 4 invece sbarcherà ufficialmente al cinema venerdì 3 maggio 2019.