Avengers 4: Endgame, la trama ufficiale del film Marvel

Marica Lancellotti

Avengers 4: Endgame arriverà al cinema tra 75 giorni e il portale australiano della Disney ha deciso, per la gioia dei fan, di pubblicare la trama ufficiale del nuovo cinecomic Marvel. Gli eventi riprenderanno naturalmente dal tragico finale di Avengers: Infinity War e le poche righe ci danno già l'idea di quanto sia alta la posta in gioco in Avengers: Endgame.

Come comunicato da Disney, ecco la trama di Avengers: Endgame: "Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze".

Dopo lo schiocco di dita di Thanos, infatti, il mondo si è ritrovato improvvisamente decimato: non solo metà della popolazione, a sparire sono stati anche alcuni eroi come Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, Groot e molti altri. Come visto nel primo trailer e nello spot andato in onda durante il Super Bowl, i Vendicatori rimasti hanno il compito di rimediare a quanto Thanos ha fatto insieme a nuovi, possibili alleati. Al fianco di Captain America, Vedova Nera, Thor e compagni ritroveremo Occhio di Falco e nuovi supereroi come Captain Marvel. Avengers: Endgame, senza ombra di dubbio tra i film più attesi dell'anno, riporterà sullo schermo forse per l'ultima volta anche Iron Man, che al momento desta molta preoccupazione nei suoi fan, ancora depresso e disperso nello spazio in compagnia di Nebula, come il primo trailer sembra aver confermato.