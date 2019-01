Avengers 4: Endgame, una star Marvel avrebbe confermato che il suo personaggio è vivo

Avengers: Endgame è senza dubbio il film più atteso del 2019. Per evitare problemi, le star presenti nel film finora hanno taciuto ogni tipo di dettaglio sul loro eventuale ritorno dopo la catastrofe che ha concluso Avengers: Infinity War. Quasi tutte. Una star Marvel avrebbe appena confermato che il suo personaggio tornerà in Avengers: Endgame.

In realtà il personaggio in questione non è neppure comparso in Avengers: Infinity War, ma è sopravvissuto a Thanos ben due volte. Si tratta di Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson, che sarebbe riuscita a fuggire usando una nave spaziale semidistrutta da Thanos insieme ad altri asgardiani e in seguito sarebbe sopravvissuta allo schiocco di dita.

Tessa Thompson ha confermato che Valkyrie è viva, inoltre sappiamo da una serie di indizi che la scorsa estate si sarebbe recata sul set di Avengers: Endgame per girare alcune scene.

I also committed to Doubling the number of women and POC journalist covering the films I have coming out this year. (One in April and in June). TimesUpx2 https://t.co/WFFSXSwuhB — Tessa Thompson (@TessaThompson_x) 26 gennaio 2019

In un tweet pubblicato sabato, Tessa Thompson ammette di essere stata impegnata a "raddoppiare il numero di donne e giornaliste che coprono i miei film in uscita quest'anno" aggiungendo che un film uscirà ad aprile e un altro a giugno. La sua pagina IMDB indica l'uscita di un solo film nel 2019, Men in Black International, previsto per il 14 giugno. Il secondo film in questione, tenuto finora segreto, potrebbe essere Avengers: endgame, che arriverà nelle sale il 24 aprile.

In realtà Tessa Thompson avrebbe un secondo film in uscita ad aprile, il western Little Woods , che uscir una settimana prima di Avengers: Endgame, ma è improbabile che venga coperto in modo massiccio dalla stampa ed è già entrato nel circuito dei festival. La conferma del ritorno di Valkyrie ci è arrivata anche grazie alla action figure dedicata al personaggio diffusa su Twitter pochi giorni fa. Da quanto ne sappiamo, al momento Valkyrie si trova nello spazio, in una nave spaziale, insieme a un gruppetto di asgardiani sopravvissuti al massacro. Con lei ci potrebbe essere anche Loki, che portebbe aver simulato la propria morte per mano di Thanos. E chi altro c'è nello spazio senza cibo, acqua né aria, come ci ricorda il trailer di Avengers: Endgame?

Al momento Tessa Thompson è nei cinema con Creed II, il nuovo capitolo della saga di Rocky Balboa, qui potete leggere la nostra recensione di Creed II.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!