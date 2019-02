Avengers 4: Endgame, lo schiocco di dita di Thanos potrebbe non venire cancellato

Finora tutte le teorie dei fan di Avengers: Endgame si sono concentrate sul tentativo di capire come gli Avengers riusciranno a invertire l'esito della Decimazione, annullando di fatto le conseguenze dello schiocco di dita di Thanos che ha causato la scomparsa del 50% della popolazione della Terra nel finale di Avengers: Infinity War. E se invece questo evento non venisse cancellato affatto?

Le conseguenze della Decimazione spingeranno gli Avengers ad adottare nuove strategie, questo lo sappiamo già, proprio lo schiocco di dita di Thanos potrebbe spingerli a concentrarsi sul funzionamento del multiverso. Almeno è che ipotizza il fan /u/Enervata, autore della nuova teoria diffusa sul web. Secondo l'utente gli Avengers scomparsi non sono morti per via dello schiocco di dita, ma sono stati trasferiti in una realtà alternativa per bilanciare il multiverso. Coloro che si trovano in questa dimensione alternativa - Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther e Scarlet Witch - vedranno svanire il ricordo del passato ed è così che il Marvel Cinematic Universe entrerà nella Fase 4.

Questa teoria avrebbe il vantaggio di introdurre in modo organico gli X-Men e i Fantastici Quattro nell'MCU quando l'accordo tra Disney e Fox sarà compiuto, ma resta un problema da risolvere. Che ne sarà di tutti i civili scomparsi insieme agli Avengers?

Come suggerisce lo spot del Super Bowl di Avengers: Endgame, Steve Rogers partecipa a uno dei gruppi di sostegno nati per aiutare milioni di persone a superare la perdita dei propri cari scomparsi misteriosamente. E' difficile pensare che Marvel non cercherà un lieto fine per risolvere questa situazione. Come? Questo lo scopriremo al cinema a partire dal 24 aprile, con l'uscita di Avengers: Endgame.

