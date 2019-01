Avengers 4: Endgame vedrà un Hulk totalmente diverso dal passato?

Avengers: Endgame potrebbe mostrare un Hulk mai visto prima. Le teorie legate al gigantesco Avengers verde si susseguono e prevedono un cambio radicale per il personaggio. In Avengers: Infinity War, nonostante gli sforzi di Bruce Banner di richiamare il suo alter ego, Hulk non ha partecipato allo scontro finale con Thanos.

Il Titano Pazzo ha rimesso al suo posto Hulk nella parte iniziale del film senza dover nemmeno usare il Guanto dell'Infinito. Hulk è stato inviato sulla Terra per mettere in guardia gli Avengers della minaccia imminente, ma subito si è ritrasformato in Bruce Banner e si è rifiutato di fare ritorno. Alcune teorie sostengono addirittura che nel finale di Avengers: Infinity War Bruce Banner e Hulk siano stati separati dallo schiocco di dita di Thanos, questo sarebbe il motivo per cui Hulk rifiuta di mostrarsi là dove ci sarebbe bisogno del suo intervento.

Addirittura si ipotizza una ritirata per via del timore che Hulk nutre nei confronti di Thanos dopo aver sperimentato la sua violenza. I fan sperano di vedere un Hulk ancora più potente in Avengers: Endgame visto che la rabbia dovrebbe renderlo più forte. Esiste addirittura una teoria secondo cui Endgame potrebbe svelare che Hulk è uno Skrull, un alieno mutaforma, oppure chein realtà dietro Hulk si celi Loki che ha cambiato aspetto ancora una volta dopo essersi finto morto in Avengers: Endgame.

La teoria più accreditata comparsa sul web ipotizzerebbe la comparsa di Professor Hulk in Avengers: Endgame. Nei fumetti, Professor Hulk è il trade union tra Bruce Banner e Hulk, possiede la forza incredibile del gigante verde e la mente geniale di Bruce Banner. Il materiale promozionale di Avengers: Endgame avrebbe mostrato finora un mix tra Banner e Hulk, in più vediamo Hulk con indosso abiti comuni anche nella sua forma gigantesca, perciò la presenza di Professor Hulk potrebbe essere plausibile.

Se questa teoria sia corretta o meno lo scopriremo al cinema, con l'uscita di Avengers: Endgame, a partire dal 24 aprile.

