Avatar: le date di uscita dei prossimi film potrebbero slittare

Come da pronostico, Avatar: La Via dell'Acqua sta sbancando al box office, rivelandosi un grande successo per James Cameron e il suo team. Tutto sembra ormai pronto per Avatar 3 e 4, già annunciati e confermati dal calendario 20th Century Studios, ma il regista ha ipotizzato uno slittamento delle date di uscita.

"Ovviamente queste storie esistono già, sappiamo quello che stiamo facendo. Dobbiamo soltanto portarli a termine. Tra due anni uscirà Avatar 3, poi tre o quattro anni dopo avremo il prossimo film, e forse un paio d'anni dopo avremo Avatar 5. Non resteremo via a lungo come accaduto tra il primo e il secondo Avatar. Vogliamo che le persone continuino a essere investite emotivamente in questo mondo e con questi personaggi. E vogliamo dar loro un qualcosa che avvenga a cadenza regolare. Ecco perchè siamo stati fermi così a lungo" ha dichiarato Cameron ai microfoni di The Wrap.

Avatar 3 arriverà nelle sale anche in caso di insuccesso del capitolo 2, La via dell'acqua

Al momento Avatar 3 dovrebbe uscire il 20 dicembre 2024, il montaggio iniziale sarebbe già pronto. Secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, la prima versione del terzo film di Avatar durerebbe 9 ore: "Mi hanno detto che Cameron ha presentato il montaggio di Avatar 3 ai 20th Century Studios e, non sto scherzando, dura ben 9 ore. Sta insistendo nel completare tutti gli effetti speciali in modo poi da rimaneggiarlo".