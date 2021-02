Avatar: The Last Airbender, il franchise si espande con un nuovo film dìanimazione in arrivo

Il franchise di Avatar: The Last Airbender è in espansione, grazie all'arrivo di un nuovo film in animazione prodotto da Nickelodeon.

Il mondo di Avatar: The Last Airbender si sta per espandere grazie a Nickelodeon che ha presentato il progetto imminente per rendere ancora più interessante questo universo grazie a nuove produzione tra cui un film d'animazione.

Un'immagine della serie 'Avatar: la leggenda di Aang'

Nickelodeon, che nel 2005 ha inaugurato il franchise fantasy, ha annunciato il lancio degli Avatar Studios, una nuova divisione per creare contenuti originali che abbracciano serie animate e film basati sul mondo di Avatar - La leggenda di Aang e The Legend of Korra. Durante la presentazione virtuale di ViacomCBS per Paramount+, è stato annunciato che è già in sviluppo un nuovo film d'animazione su Avatar: The Last Airbender.

Brian Robbins, Presidente ViacomCBS Kids & Family, ha annunciato la cosa in un comunicato stampa: "Avatar: The Last Airbender e Korra sono cresciuti almeno dieci volte dai loro successi originali su Nickelodeon, Ramsey Naito e io siamo incredibilmente entusiasti di avere a bordo il geniale talento di Mike e Bryan per dirigere uno studio dedicato all'espansione dei loro personaggi in nuovi contenuti e formati per i fan di tutto il mondo".

In una dichiarazione esclusiva a EW, Michael DiMartino e Bryan Konietzko, creatori del franchise, hanno espresso il loro entusiasmo: "È difficile credere che siano passati 19 anni da quando abbiamo creato Avatar: The Last Airbender. Ma anche dopo tutto questo tempo ci sono ancora molte storie e periodi di tempo nel mondo di Aang che siamo ansiosi di portare in vita. Siamo fortunati ad avere una comunità in continua crescita di fan appassionati che amano esplorare l'Avatarverse tanto quanto noi amiamo realizzarlo."