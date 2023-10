Avatar: The Last Airbender, primo sguardo a Iroh, Azula e al Signore del Fuoco Ozai

Nuove foto di Avatar: The Last Airbender mostrano il look di alcuni personaggi della Nazione del Fuoco, al centro della serie live-action in arrivo su Netflix nel 2024.

Netflix ha svelato le immagini della serie live-action Avatar: The Last Airbender, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2024, mostrando il look di Iroh, Azula e del Signore del Fuoco Ozai.

Nelle foto vediamo alcuni personaggi della Nazione del Fuoco: Daniel Dae Kim interpreta il Signore del Fuoco Ozai, Paul Sun-Hyung Lee è il Generale Iroh, Ken Leung è il Comandante Zhao, mentre Elizabeth Yu interpreta la Principessa Azula. Netflix ha svelato, inoltre, una nuova immagine di Dallas Liu nei panni del Principe Zuko.

In precedenza lo streamer aveva svelato il look di Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio), Sakka (Ian Ousley) e Zuko.

Avatar: The Last Airbender, Amber Midthunder e George Takei nel cast della serie live-action

Che cosa sappiamo su Avatar: The Last Airbender

La versione live-action di Avatar: The Last Airbender approderà su Netflix nel corso del 2024. La prima stagione sarà composta da otto episodi. Come la versione animata, la serie segue Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, mentre si allena per compiere il suo destino di Avatar e portare la pace in un mondo che è stato decimato da una guerra intrapresa dalla Nazione del Fuoco.

Albert Kim è lo showrunner e produttore esecutivo della serie. Jabbar Raisani, Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback e Michael Goi sono produttori esecutivi. Raisani e Goi hanno diretto gli otto episodi insieme a Roseanne Liang, anche co-produttrice esecutiva, e Jet Wilkinson.

Oltre alla serie Netflix, i creatori di Avatar Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko sono al lavoro su un film d'animazione che proseguirà la storia di Aang e dei suoi amici sotto l'etichetta di Avatar Studios e uscirà entro la fine del 2025.