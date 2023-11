Avatar: The Last Airbender, Netflix svela il primo poster della serie live-action

Manca pochissimo al primo vero trailer di Avatar: The Last Airbender, intanto ecco il poster!

Nel corso di questa GeekedWeek di Netflix ci aspettano moltissime novità e tra queste anche il nuovo trailer di Avatar: The Last Airbender, che arriverà domani. Nell'attesa, possiamo accontentarci del poster ufficiale della serie live-action.

Di cosa parlerà Avatar: The Last Airbender?

La versione live-action di Avatar: The Last Airbender approderà su Netflix nel corso del 2024, come rivela anche il poster. La prima stagione sarà composta da otto episodi. Come la versione animata, la serie segue Aang, l'ultimo dominatore dell'aria, mentre si allena per compiere il suo destino di Avatar e portare la pace in un mondo che è stato decimato da una guerra intrapresa dalla Nazione del Fuoco.

Albert Kim è lo showrunner e produttore esecutivo della serie. Jabbar Raisani, Dan Lin e Lindsey Liberatore di Rideback e Michael Goi sono produttori esecutivi. Raisani e Goi hanno diretto gli otto episodi insieme a Roseanne Liang, anche co-produttrice esecutiva, e Jet Wilkinson.

Avatar: The Last Airbender, primo sguardo a Iroh, Azula e al Signore del Fuoco Ozai

Oltre alla serie Netflix, i creatori di Avatar Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko sono al lavoro su un film d'animazione che proseguirà la storia di Aang e dei suoi amici sotto l'etichetta di Avatar Studios e uscirà entro la fine del 2025.