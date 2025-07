Avatar: The Last Airbender, un’amatissima star di The Walking Dead sarà la voce di Zuko nel nuovo film

Negli ultimi anni, i fan dell'amata serie Avatar: The Last Airbender hanno accolto con entusiasmo il ritorno in auge dello show.

Il film in uscita che continuerà il viaggio di Aang ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono pazientemente ogni giorno notizie sulla produzione e l'ultima riguarda il casting di Zuko. Il nuovo Signore del Fuoco sarà interpretato nientemeno che da Steven Yeun, famoso per il suo lavoro in The Walking Dead e come doppiatore nella serie Prime Video, Invincible.

Negli ultimi anni, i fan di uno dei cartoni animati più rivoluzionari della storia, Avatar: The Last Airbender, hanno atteso con impazienza l'uscita del prossimo capitolo della serie. Nel febbraio 2021 era stato annunciato un nuovo lungometraggio ambientato nella linea temporale di Aang, che prometteva di essere l'avventura che il pubblico aspettava da decenni.

Quale sarà il ruolo di Zuko nel nuovo film?

Un'immagine della serie 'Avatar: la leggenda di Aang'

Nonostante l'enorme clamore suscitato da questo progetto in arrivo, non sono stati rilasciati molti dettagli sul nuovo film di Avatar: The Last Airbender. I fan sanno che il film sarà ambientato diversi anni dopo la fine della serie originale e che i personaggi saranno ormai giovani adulti che vivono in una nuova era di pace.

Molti fan si aspettano che la storia riveli cosa è successo ad Aang e ai suoi amici dopo aver sconfitto il Signore del Fuoco Ozai e aver fermato la guerra tra le Nazioni. Anche se non è ancora stato confermato, il film potrebbe raccontare la storia di Republic City, la capitale del mondo e il più grande dono di Aang e Zuko al mondo.

Il ruolo di Zuko nel film ruoterà quasi sicuramente attorno al ripristino dell'ordine nella caotica Nazione del Fuoco e al ripristino della buona reputazione della sua patria agli occhi del resto del mondo. I fan possono prepararsi a questa emozionante avventura leggendo gli incredibili fumetti di Avatar: The Last Airbender, che saranno fondamentali per comprendere il film in uscita.

Dove abbiamo già visto Steven Yeun

Burning - L'amore brucia: Steven Yeun in una scena del film

Steven Yeun è famoso per aver interpretato Glenn nella serie The Walking Dead, e per aver prestato la sua voce al protagonista di Invincible. La comunità di Avatar ha reagito in modo piuttosto positivo alla notizia del suo ingaggio, affermando che Yeun è perfetto per questa versione adulta dell'amico intimo e confidente di Aang.

Più recentemente, Yeun è apparso nell'ultimo film di Jordan Peele, Nope, e in Mickey 17, ultima fatica del regista Premio Oscar Bong Joon-ho, al fianco di Robert Pattinson; sul piccolo schermo abbiamo visto l'attore nella serie Lo Scontro, arrivata su Netflix nel 2023. Inizialmente scelto per il ruolo di Sentry in Thunderbolts dei Marvel Studios, ha dovuto rinunciare per impegni presi in precedenza.