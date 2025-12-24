The Legend of Aang: the Last Airbender, cancellata l'uscita nei cinema, arriverà su Paramount+

Cancellata l'uscita nei cinema del lungometraggio The Legend of Aang: The Last Airbender, che espanderà la saga della popolare serie animata Avatar - La leggenda di Aang. Paramount ha rinunciato alla release inizialmente fissata per ottobre 2026 optando per lo streaming. Hollywood Reporter ha, infatti, annunciato che il film debutterà su Paramount+, ma c'è di più. La piattaforma streaming diventerà la sede esclusiva di tutti i contenuti animati di Avatar Studios, la forza creativa dietro l'amata e acclamata serie di Nickelodeon Avatar - La leggenda di Aang.

Stesso destino sarà riservato alla nuova serie Avatar: Seven Havens. Entrambi i progetti animati sono prodotti da Avatar Studios, fondata nel 2021 sotto Nickelodeon come divisione progettata per creare un nuovo universo in continua crescita basato sui mondi di Avatar e della serie successiva, La leggenda di Korra.

Una scena di Avatar - La leggenda di Aang

Il cast vocale si amplia con l'arrivo di nuove star

Tra le novità che riguardano il film d'animazione targato Paramount si profila l'arrivo di una pioggia di star impegnate nel cast vocale del film a partire dall'attore e regista Taika Waititi. Con lui anche Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant, Freida Pinto e Ke Huy Quan affiancheranno Dave Bautista, Eric Nam, Jessica Matten, Dionne Quan, Román Zaragoza e Steven Yeun.

"L'universo di Avatar ha affascinato il pubblico per due decenni e Paramount+ è orgogliosa di essere la casa dello streaming esclusiva per la sua amata incarnazione animata", ha affermato Jane Wiseman, responsabile delle produzioni originali di Paramount+. "The Legend of Aang: The Last Airbender e Avatar: Seven Havens rappresentano la prossima evoluzione della narrazione di Avatar Studios, riunendo talenti straordinari sia davanti che dietro la macchina da presa per offrire le avventure epiche e la profondità emotiva che i fan si aspettano. Queste nuove produzioni, unite a La leggenda di Korra e alla serie originale, consolidano Paramount+ come destinazione per l'universo animato di Avatar".

Un'immagine promozionale della serie 'Avatar: The Last Airbender'

Che cosa sappiamo su The Legend of Aang: The Last Airbender?

Basato sulla serie originale Avatar - La leggenda di Aang creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, in onda dal 2005 al 2008, il film in arrivo nel 2026 sarà diretto da Lauren Montgomery con Steve Ahn e William Mata in veste di co-registi. Tra i produttori figurano Latifa Ouaou, Maryann Garger oltre a Konietzko and DiMartino.

Il film tornerà a occuparsi del mondo in guerra dipinto nello show in cui spiccano i "dominatori", persone in grado di manipolare i quattro elementi, terra, fuoco, vento e acqua. Nel plot l'ultimo dominatore dell'Aria esistente al mondo ottiene un antico potere che potrebbe salvare la sua cultura dall'estinzione. Con l'aiuto dei suoi amici, intraprende una missione per evitare che il potere che cada nelle mani sbagliate e minacci di sconvolgere la pace per cui hanno sacrificato tutto.