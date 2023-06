Avatar: aggiunta una nuova scena su Disney+ per creare un collegamento con La via dell'acqua

Nella versione per Disney+ di Avatar è stata aggiunta una scena con un dialogo inedito per collegarsi al sequel, Avatar: La via dell'acqua.

I fan di Avatar hanno notato una curiosa aggiunta nella versione del film di James Cameron presente su Disney+. La nuova scena, visibile al punto 2:32:45 del film, contiene un dialogo inedito che funge da gancio per il sequel, Avatar: La via dell'acqua, anticipando il ritorno della RDA (Earth's Resources Development Administration).

Nella scena inedita vediamo l'antagonista Parker Selfridge (Giovanni Ribisi) rivolgersi a Jake e Neytiri con le seguenti parole: "Sapete che non è finita", prima di andarsene. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.

Avatar, Michelle Rodriguez ha chiesto di non far tornare il suo personaggio: "Resuscitare 4 volte è troppo"

Avatar 3 è già stato girato

Dopo il clamoroso successo globale di Avatar: La via dell'acqua, che ha scalzato Titanic al box-office diventando il terzo film con gli incassi più alti di sempre, è stato dato il via libera alla realizzazione dei nuovi capitoli. A quanto pare sarebbero già stati girati durante le riprese di Avatar 2.

"Non stavamo girando soltanto Avatar 2, stavamo anche girando il terzo film e il primo atto del quarto capitolo. Per dire la verità, c'è un salto temporale alla fine del primo atto di Avatar 4 e avevamo bisogno di avere tutti i ragazzi prima che diventassero più adulti" ha spiegato il produttore Jon Landau in una recente intervista per promuovere la release digitale di Avatar: La via dell'acqua.