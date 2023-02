Avatar: La via dell'acqua, il team degli effetti speciali svela le uniche inquadrature senza CGI

Reduci dalla vittoria ai BAFTA di quest'anno il team degli effetti speciali di Avatar: La Via dell'Acqua ha svelato le uniche due inquadrature utilizzate senza l'ausilio della CGI.

Avatar: La Via dell'Acqua continua a dominare il box-office globale e ha addirittura scalzato Titanic dal terzo posto dei film con i più alti incassi di sempre. La pellicola diretta da James Cameron ha fatto un ampio uso di CGI ed effetti speciali, ma ci sono due inquadrature che sono state ottenute in maniera naturale.

A svelarle ci ha pensato proprio il team degli effetti speciali, premiato di recente ai BAFTA 2023: "C'è molta azione dal vivo e molti personaggi in computer grafica, ma anche in tutte le altre scene ci sono stati dei ritocchi con gli effetti speciali. Le uniche due inquadrature ottenute in maniera naturale sono quella del bulbo oculare di Spider e il fondale dell'oceano con alcune increspature".

Il successo di Avatar 2 ha ovviamente convinto la Disney a dare il via libera agli altri sequel. James Cameron avrebbe già consegnato agli studios un primo montaggio del terzo capitolo della saga, della durata di ben 9 ore.

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.