Avatar: La via dell'acqua, The Weeknd nella colonna sonora del film di James Cameron

The Weeknd entra nella famiglia di Avatar: La via dell'acqua collaborando alla colonna sonora del sequel, in uscita il 14 dicembre.

L'uscita di Avatar: La via dell'acqua è sempre più vicina. La curiosità nei confronti della nuova fatica di James Cameron è enorme, come anche lo sforzo creativo dietro il sequel. Con alcuni recenti tweet The Weeknd ha ufficializzato il suo apporto alla pellicola.

Nel dettaglio, il noto artista musicale ha postato una clip dedicata ad Avatar: La via dell'acqua in cui è possibile ascoltare uno stralcio di quella che sembra essere la sua colonna sonora, accompagnata da una "A" sullo sfondo. Il tutto si allinea con una fotografia postata, sempre su Twitter, anche da Jon Landau, producer del film, in cui dà il benvenuto all'artista nella "Famiglia di Avatar".

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua torna a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), dei pericoli che li minacciano, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

L'uscita italiana di Avatar: La via dell'acqua è prevista per il 14 dicembre.