Avatar: La Via dell'Acqua, svelati i nuovi set LEGO dedicati al film

LEGO ha annunciato i nuovi set LEGO, in arrivo a gennaio 2023, ispirati all'atteso film Avatar: La Via dell'Acqua, che debutterà nei cinema a dicembre.

Avatar: La Via dell'Acqua arriverà nei cinema il 14 dicembre e i fan, a partire da gennaio potranno ricreare alcuni dei momenti più importanti dei film grazie ai nuovi set LEGO, attualmente già disponibili per la prenotazione.

I quattro nuovi prodotti si affiancano ai 3 già acquistabili che permettono di usare gli iconici mattoncini per portare l'universo di Pandora nelle proprie case.

I fan di Avatar possono infatti già comprare su Multiplayer.it i set Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri (54.99€), Neytiri e Thanator vs. Quaritch con tuta AMP (44.99€) e Toruk, Makto e l'Albero delle anime (149.99€).

I nuovi set contengono una guida alla costruzione illustrata, molto facile da seguire, e l'app LEGO Builder, ovvero un assistente digitale che aiuta la costruzione con strumenti intuitivi come zoom e rotazione, in modo da visualizzare il modello dalle varie angolazioni durante la sua costruzione.

I set LEGO Avatar contengono veicoli, macchine, animali, creature e personaggi iconici in ambientazioni naturali "aliene". Possono essere messi in posa per creare un suggestivo display per qualsiasi stanza.

Ecco i dettagli dei set pre-ordinabili in arrivo a gennaio 2023:

LEGO Disney Avatar La scoperta di Ilu, 24.99 €

Nel set sono compresi 179 pezzi e c'è tutto il necessario per costruire il personaggio dell'ilu snodabile, le minifigure di Tsireya e Tuk, la barriera corallina di Pandora e un supporto per l'esposizione.

L'ilu (senza la base espositrice) misura 4 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 21 cm di profondità. Tra gli accessori per le minifigure presenti nella confezione ci sono un Na'vi kuru giocattolo, una lancia subacquea e 2 pesci alieni.

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO

LEGO Disney Avatar La casa corallina di Metkayina, 79.99 €

Il set comprende 528 pezzi e raffigura un'abitazione del clan Metkayina, incastonata tra gli alberi alieni simili a mangrovie di Pandora al di sopra di colorate barriere coralline.

Nella confezione è compresa una casa del villaggio di Metkayina con dettagli tratti dal film Avatar: La via dell'acqua, più una canoa, un'ambientazione con barriera corallina di Pandora e le minifigure di Neytiri, Kiri, Ronal e Tonowari.

La capanna principale misura 19 cm di altezza, 41 di larghezza e 25 cm di profondità.

Tra gli accessori per le minifigure ci sono una canoa giocattolo, una pagaia, una torcia, la lancia a doppia punta di Tonowari, diversi oggetti alimentari e utensili da cucina.

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO

LEGO Disney Avatar L'avventura di Skimwing, 34.99 €

Nella confezione ci sono 259 pezzi e tutto il necessario per costruire il personaggio dello skimwing snodabile, le minifigure di Tonowari e Jake Sully, la barriera corallina di Pandora come ambientazione e un supporto per l'esposizione.

Lo skimwing (senza la base espositrice) misura 6 cm di altezza, 33 cm di lunghezza e 33 cm di larghezza. Gi accessori giocattolo in questo set includono la lancia di Tonowari, una balestra e un pesce di Pandora.

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO

LEGO Disney Avatar Tulkun Payakan e Crabsuit, 99.99 € 761 pezzi

La confezione contiene 761 pezzi: un Tulkun snodabile, un sommergibile crabsuit, 2 ambientazioni con fondale marino e un supporto per l'esposizione, oltre alle minifigure di Lo'ak, Tsireya e del pilota del crabsuit. Il tulkun (senza la base espositrice) misura 8 cm di altezza, 39 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza.

Avatar: una foto dei set LEGO

Avatar: una foto dei set LEGO