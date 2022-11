Avatar: La Via dell'Acqua, perché dura oltre tre ore? La risposta di James Cameron

Il regista premio Oscar James Cameron ha svelato il motivo della durata fiume del sequel di Avatar, Avatar: La Via dell'Acqua, in uscita nelle sale a dicembre.

Arriverà nelle sale il 14 dicembre l'attesissimo Avatar: La Via dell'Acqua, sequel del film di James Cameron uscito nel 2009. Il nuovo capitolo durerà ben 3 ore e 10 minuti, crediti compresi, superando il primo Avatar, che si muoveva intorno alle 2 ore e 41 minuti. La scelta di una durata così lunga è stata motivata da James Cameron in una maniera ben precisa.

"Lo scopo è quello di raccontare una storia estremamente avvincente su base emotiva. Direi che nel nuovo film l'enfasi è più sui personaggi, più sulla storia, più sulle relazioni, più sulle emozioni. Nel primo film non abbiamo dedicato tanto tempo alle relazioni e alle emozioni quanto nel secondo, ed è un film più lungo, perché ci sono più personaggi di cui occuparci. C'è più storia da raccontare" ha dichiarato il regista ai microfoni del magazine Total Film.

Avatar: la via dell'acqua, un'inquadratura

Diretto da James Cameron e prodotto con Jon Landau, Avatar: La via dell'acqua vede nel cast Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua racconta la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che incombe su di lorro, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Di recente Cameron aveva anche rivelato di come i dirigenti della 20th Century Fox volevano ridurre la durata generale del suo film, rimuovendo una sequenza chiave e ottenendo da lui un rifiuto netto. Non è la prima volta, in ogni caso, che un film di Cameron superi le tre ore: lo stesso accadde con Titanic, uscito nel 1997, diventato uno dei film più celebri nella storia del cinema.