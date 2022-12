Avatar: La via dell'acqua: James Cameron, positivo al COVID, ha dovuto saltare la première americana

James Cameron ha dovuto rinunciare alla première americana di Avatar: La via dell'acqua a causa del COVID.

Il regista ha svelato i motivi della sua assenza al sito Deadline, rassicurando però i suoi fan sulle proprie condizioni di salute.

Nonostante la delusione di dover rinunciare all'atteso evento promozionale di Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha dichiarato: "Sono a Los Angeles, appena tornato da Tokyo, e sono riuscito a prendere il Covid in aereo, quindi sono isolato e non posso andare alla mia première stasera".

Il filmmaker ha sottolineato: "Nel corso degli anni ho detto a varie persone 'Ah, ci troveremo e vedremo alla première'... Beh, immagino di no. L'uomo propone e Dio decide".

Un portavoce della Disney ha inoltre aggiunto che Cameron si sente bene ed è risultato positivo in occasione di un test di routine. Il regista continuerà quindi virtualmente i suoi impegni promozionali.

Avatar - La via dell'acqua, James Cameron: "Nel sequel abbiamo affrontato la responsabilità di avere figli"

Avatar 2: James Csmeron impara il linguaggio dei segni Na'vi sul set

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.