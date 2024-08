Avatar: La via dell'acqua: il Funko POP di Miles Quaritch è ora al prezzo minimo storico su Amazon

I film di Avatar, e Avatar: La via dell'acqua diretti da James Cameron, hanno avuto un impatto significativo sul cinema sia sul piano tecnico, innovando le possibilità espressive del mezzo e spingendone in avanti la tecnologia, sia sul piano narrativo, portando sul grande schermo una storia semplice ma d'impatto, fatta di volti immediatamente impressi e impossibili da dimenticare. Fra questi troviamo sicuramente il personaggio di Miles Quaritch, interpretato da Stephen Lang, centrale nell'economia narrativa dei film incarnando la brutalità del colonialismo umano su Pandora, come antagonista determinato e spietato. Stiamo parlando di un villain che simboleggia la violenza e l'arroganza umana nel voler sottomettere un mondo e una cultura aliena per meri interessi economici. La sua presenza, imponente e carismatica, ha lasciato un'impronta duratura nel pubblico, diventando uno degli antagonisti più riconoscibili del cinema contemporaneo .

Partendo da letture del genere, non potevamo esimerci dal segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Funko POP di Miles Quaritch, direttamente da Avatar: La via dell'acqua, al prezzo minimo storico per la piattaforma, grazie a un'offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovare il Funko POP in questione a 6,00€, con uno sconto del 63% sul prezzo consigliato indicato (16,00€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sull'articolo, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Il Funko POP di Miles Quaritch da Avatar: La via dell'acqua

Su Amazon il Funko Pop di Miles Quaritch da Avatar: La via dell'acqua viene descritto come alto circa 9,5 cm, e realizzato con vinile "di alta qualità". Stiamo parlando di un gadget dettagliato e divertente proveniente dall'universo narrativo costruito da James Cameron, attualmente ancora in corso d'opera.

Avatar 3: al D23 James Cameron rivela nuovi dettagli sul Clan della Cenere

Non lasciatevi scappare un Funko POP del genere su Amazon. Se non per voi potrebbe comunque trasformarsi in un'idea regalo originale per i fan di Avatar.