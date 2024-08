Avatar 3: al D23 James Cameron rivela nuovi dettagli sul Clan della Cenere

Il regista di Titanic e ideatore di Avatar, James Cameron, ha fatto un'apparizione a sorpresa al D23 per parlare di Avatar 3, rivelando che il suo titolo ufficiale è Avatar: Fire and Ash.

Durante il recente D23 Expo 2024, Disney ha rivelato nuove entusiasmanti informazioni su Avatar 3, il prossimo capitolo della saga epica diretta da James Cameron, offrendo un primo sguardo esclusivo su ciò che ci aspetta.

Avatar 3: Fire and Ash

Uno degli annunci più sorprendenti del D23 di quest'anno riguarda la trama di Avatar 3, che si concentrerà su un lato completamente nuovo di Pandora. Mentre i primi due film esploravano principalmente la bellezza naturale e i conflitti ambientali del pianeta, Avatar 3 si addentrerà in territori inesplorati e arsi dal fuoco, mostrando il lato oscuro di Pandora, comprese nuove specie e ambienti che i fan non hanno mai visto prima. James Cameron, apparso sul palco a sorpresa, ha dichiarato che il film introdurrà anche nuovi clan Na'vi, che avranno culture e credenze molto diverse rispetto a quelle mostrate finora.

Al momento non è stato rilasciato alcun trailer, ma è stato confermato il titolo del nuovo capitolo, Avatar: Fire and Ash, e l'introduzione del "Clan della Cenere", un gruppo di Na'vi molto diverso dai pacifici Omaticaya che abbiamo conosciuto nei primi film. Questo nuovo clan, secondo Cameron, sarà più aggressivo e rappresenterà una sfida significativa per Jake Sully e Neytiri. Il regista ha sottolineato che questo cambiamento tematico porterà la saga in una direzione più complessa e moralmente ambigua, esplorando le dinamiche di conflitto interno tra i Na'vi.

Inoltre, il cast vedrà il ritorno di personaggi chiave interpretati da Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver, insieme a nuove aggiunte che arricchiranno ulteriormente il mondo di Pandora. Kate Winslet, che ha già avuto un ruolo importante in Avatar: La via dell'acqua, riprenderà il suo ruolo, offrendo una performance che, secondo i produttori, sarà centrale per la trama di questo terzo capitolo.

Avatar 3 e il primo atto di Avatar 4 sono già stati girati

Avatar 3 è previsto per il rilascio nelle sale il 20 dicembre 2025, con una premiere il 19 dicembre. Con il successo planetario di Avatar: La via dell'acqua, che ha incassato miliardi al botteghino, le aspettative per questo nuovo capitolo sono incredibilmente alte.