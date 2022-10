Avatar: La Via dell'Acqua, rivelata la data di uscita del secondo trailer

Sembra proprio che l'uscita del secondo trailer di Avatar: La Via dell'Acqua non sia troppo lontana, con la possibilità di apprendere qualche dettaglio in più sul film.

A seguito dei recenti annunci in merito ad Avatar: La Via dell'Acqua, la curiosità verso questo sequel sta aumentando a dismisura e i fan ora possono scoprire la data di uscita del secondo trailer. Andando oltre le dichiarazioni più strutturali in merito al progetto, per adesso non sappiamo moltissimo sulla sua trama, che non siano i brevi istanti racchiusi nel primo trailer e qualche dettaglio aggiuntivo. In base a quanto riportato dalla Gazette, sembrerebbe che un nuovo aggiornamento, anche in termini di storia, arriverà proprio con l'atteso video.

Il primo trailer diAvatar: La via dell'acqua uscì precedendo Doctor Strange nel Multiverso della follia in sala, per poi giungere sul web. In base a quanto riportato sembra che il secondo verrà mostrato in anteprima durante il prossimo episodio di Good Morning America il 2 novembre, per poi accompagnare la proiezione di Black Panther: Wakanda Forever quando uscirà nelle sale, con una probabile pubblicazione anche su You Tube in quei giorni.

Avatar: La via dell'acqua, un momento del film

Ambientato oltre un decennio dopo gli eventi che tutti conosciamo, Avatar: La Via dell'Acqua si sviluppa intorno alla storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), e sulle le battaglie che dovranno affrontare per rimanere in vita, scontrandosi con svariate difficoltà lungo il percorso.

Avatar 2: James Cameron, un ritorno nel segno del rischio

Non ci resta dunque che attendere l'uscita di questo nuovo trailer, nella speranza di avere maggiori dettagli in più in merito al progetto e alla sua trama, ricordandovi che Avatar: La Via dell'Acqua uscirà nei cinema a partire dal 14 dicembre.