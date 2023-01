Avatar: La Via Dell'Acqua, una battaglia spaziale con i Na'Vi è stata rimossa dalla sceneggiatura

Con una durata di oltre 3 ore, Avatar: La Via Dell'Acqua ha regalato agli spettatori scene adrenaliniche e mozzafiato, ma una in particolare sarebbe stata cancellata dalla sceneggiatura. Originariamente, infatti, era stata inserita in sceneggiatura una grande battaglia nello spazio.

"C'era quest'idea di mostrare una battaglia spaziale con i Na'vi. La stavamo per portare avanti e ne abbiamo parlato a lungo. Poi ci siamo resi conti che forse non poteva funzionare con la storia che stavamo cercando di raccontare. Jim si è preso alcune settimane di tempo e ha scritto una brillante sceneggiatura. Alla fine non se n'è fatto più nulla perché non era coerente con la nostra versione della storia" ha dichiarato Rick Jaffa, uno degli sceneggiatori del film, ai microfoni di Entertainment Weekly.

Parte di quel materiale tagliato vive ora in forma di fumetto. Avatar: The High Ground, scritto da Sherri L. Smith, è stato pubblicato in tre volumi e include la storia di quella sceneggiatura scartata, che si svolge all'interno del salto temporale che si verifica all'inizio de La Via Dell'Acqua.

Dato il clamoroso successo di Avatar: La via dell'acqua, che ha battuto Top Gun: Maverick al box-office diventando il film più redditizio del 2022, i sequel già annunciati si faranno. Secondo gli esperti, inoltre, il secondo capitolo della storia diretta da James Cameron potrebbe entrare nella Top 5 dei film con i migliori incassi di sempre. Se questo accadesse, il regista avrebbe ben tre tra i sei lungometraggi con i migliori risultati ai box office grazie ad Avatar e a Titanic.