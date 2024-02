Avatar: La Leggenda di Aang fa meglio di One Piece al debutto su Netflix

Ottime visualizzazioni per il live-action di Avatar, addirittura superiori a One Piece, grande successo della passata stagione

Il debutto di Avatar: La Leggenda di Aang si è rivelato un grande successo su Netflix, con un numero di visualizzazioni addirittura superiore a quello del remake in live-action di One Piece, grande sorpresa della passata stagione per il colosso dello streaming.

Secondo Variety, l'adattamento live-action di Avatar: La Leggenda di Aang ha debuttato come titolo più visto su Netflix nella settimana che va dal 19 al 25 febbraio (l'uscita è avvenuta il 22 febbraio). È riuscita a raggiungere 21,2 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di disponibilità sulla piattaforma di streaming.

Giusto per fare un confronto, ha debuttato con un numero superiore del 15% rispetto al remake in live-action One Piece, che aveva esordito con 18,5 milioni di visualizzazioni nell'agosto 2023. Tuttavia, One Piece ha avuto una forte capacità di resistenza, visto che ha occupato il primo posto su Netflix per tre settimane consecutive, e resta da vedere quanto a lungo Avatar - La Leggenda di Aang riuscirà a tenere desto l'interesse del pubblico.

La critica si è un po' divisa sulla serie, quindi il lato positivo per Netflix è che abbia attirato un numero così elevato di spettatori nonostante alcuni giudizi negativi. Non è ancora chiaro se questo sarà sufficiente a garantire una seconda stagione, dato che al momento non è stato annunciato un rinnovo.

Su Rotten Tomatoes, Avatar: La Leggenda di Aang ha attualmente un punteggio del 60%, che la fa rientrare a malapena nello status di "fresh" (quindi positivo). Il punteggio del pubblico è invece molto più gentile nei confronti della serie, visto che attualmente si attesta al 76% sul sito web.