Avatar, Josh Gad: "James Cameron non mi ha voluto come Na'vi perché sembravo un puffo alto e sovrappeso"

Josh Gad ha quasi ottenuto un ruolo nell'epopea fantascientifica del 2009 Avatar, ma non aveva propriamente il fisico che James Cameron stava cercando per gli abitanti di Pandora.

Nella sua nuova autobiografia, "In Gad We Trust", l'attore celebre per i suoi ruoli in Frozen e La Bella e la Bestia ha ricordato che, mentre cercava disperatamente un periodo di pausa dopo aver recitato in The 25th Annual Putman County Spelling Bee a Broadway, è andato a fare provini per altri ruoli televisivi e cinematografici. E una delle prime cose per cui ha sostenuto un'audizione è stato un "nuovo film di James Cameron chiamato Avatar".

"Mi sono registrato e poco dopo ho ricevuto una telefonata in cui Cameron mi diceva che voleva portarmi a Los Angeles per un'audizione finale negli uffici di produzione della Lightstorm", ha raccontato. Se fosse stato preso, Gad avrebbe interpretato "il ruolo del migliore amico di Jake Sully (Sam Worthington) e del traduttore della razza aliena nota come Na'vi".

Neytiri e Jake Sully in una scena del film Avatar

Il motivo per cui Josh Gad non ha ottenuto il ruolo

L'attore ha continuato: "A quanto pare non ho ottenuto la parte perché, mentre James Cameron si era detto entusiasta del mio provino, quando sono stato trasformato in un Avatar digitale avrei avuto l'aspetto di un Puffo alto e sovrappeso".

Il suo ruolo pare sia andato alla fine a Joel David Moore, che in Avatar interpreta Norm Spellman, uno stretto confidente di Jake Sully e un esperto della lingua Na'vi.

Avatar, uscito il 18 dicembre 2009, è diventato il film di maggior incasso di tutti i tempi, con un incasso di 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il sequel, Avatar: La via dell'acqua, è attualmente al terzo posto con un incasso di 2,3 miliardi di dollari. Il terzo capitolo, Avatar: Fuoco e cenere arriverà nelle sale il 19 dicembre 2025.