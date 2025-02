Anya Taylor-Joy rivela: "Recitare nella saga di Avatar è uno dei miei sogni"

Anya Taylor-Joy ha rivelato che spera di essere coinvolta in futuro nella saga di Avatar, di cui è una grande fan.

L'attrice, impegnata nella promozione del film Misteri dal profondo di cui è protagonista accanto a Miles Teller, ha infatti condiviso la sua speranza ai microfoni di Entertainment Weekly.

La speranza di Anya

Sigourney Weaver ha infatti raccontato che spera Misteri dal profondo venga visto da James Cameron in modo che possa apprezzare la performance di Anya Taylor-Joy e la scelga per un film di Avatar.

L'attrice ha quindi ammesso: "Morirei. Essere una Na'vi è uno dei miei sogni. Una volta ho guardato quel film otto volte di seguito. Ero triste... Il film è lungo... Era dopo una festa, era perfetto per la situazione".

La saga ideata da Cameron tornerà prossimamente sul grande schermo con il terzo film, Avatar: Fuoco e Cenere, a dicembre. Il quarto e il quinto capitolo della storia dovrebbero invece debuttare nelle sale il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031, alimentando quindi le speranze di Anya.

Il produttore Jon Landau ha già anticipato che un terzo del quarto film è già stato girato, ma le tempistiche potrebbero permettere all'attrice di ottenere un ruolo prima del ritorno sul set.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa racconta I Misteri dal profondo

In Misteri dal profondo, diretto da Scott Derrickson, si racconta la storia di due cecchini che si trovano in due torri di osservazione situati ai lati opposti di un enorme burrone. La loro missione è proteggere il mondo da una forza oscura e i due iniziano a stringere un legame mentre cercano di rimanere vigili nel difendere l'area da un nemico che non si può vedere. Quando scoprono la minaccia per l'umanità, i due protagonisti devono collaborare mettendosi alla prova fisicamente e mentalmente pur di mantenere il segreto nel burrone prima che sia troppo tardi.