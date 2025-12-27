Avatar, James Cameron assicura: "Se non realizzerò i capitoli 4 e 5, ne rivelerò la trama"

Il regista e creatore della saga ha rivelato che è pronto a condividere tutti i dettagli degli ultimi capitoli della storia in una conferenza stampa.

Il regista James Cameron ha dichiarato che è pronto a rivelare la trama di Avatar 4 e 5 nel caso in cui i due sequel non ottengano il via libera alla produzione.

Il filmmaker è infatti consapevole che la realizzazione dei film della saga richiede un investimento molto elevato e i risultati ai box office di Fuoco e Cenere, attualmente nelle sale, potrebbero non essere abbastanza per convincere i vertici della Disney a concludere la storia di Pandora e dei suoi abitanti.

La storia degli ultimi capitoli verrà comunque rivelata

Durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly durante la promozione di Avatar: Fuoco e Cenere (di cui potete leggere la nostra recensione), James Cameron ha ammesso: "Non so se la saga andrà oltre questo punto. Spero lo faccia".

Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Ma, sapete, dobbiamo dimostrare che si tratta di un buon investimento ogni volta che arriviamo nelle sale...".

Avatar: Fuoco e Cenere

Il creatore della saga ha tuttavia voluto rassicurare i fan che temono di non vedere l'epilogo della storia sul grande schermo: "Se non potremo realizzare il 4 e il 5, per qualsiasi motivo, organizzerò una conferenza stampa e vi dirò che cosa avremmo raccontato".

Cameron ha offerto anche un'altra opzione: trasformare gli script in romanzi: "C'è così tanta cultura, così tanto passato, così tanti dettagli laterali in questi personaggi che abbiamo delineato. Mi piacerebbe fare qualcosa che sia così minuzioso".

Cosa dovrebbero raccontare i prossimi film

Il produttore Jon Landau, nel 2022, aveva anticipato che il quinto film dovrebbe portare i personaggi Na'vi sulla Terra, facendo scoprire ai personaggi come Neytiri cosa esiste in quella realtà.

Attualmente le chance che la storia di Avatar continui sul grande schermo sembrano piuttosto alte: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga, ha già superato quota 500 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo dopo la prima settimana nei cinema.

Per ora, tuttavia, bisogna ancora attendere la conferma ufficiale dei produttori per avere la certezza che verranno realizzati i prossimi film, di cui sono già state girate alcune scene.