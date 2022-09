Avatar, James Cameron sulla ri-uscita nelle sale: "Se l'avete visto in streaming, non l'avete mai visto"

James Cameron è tornato a parlare dell'imminente seconda uscita di Avatar nelle sale, spiegando ai suoi fan che il film è stato pensato per il grande schermo, non per lo streaming.

Avatar tornerà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 settembre in attesa dell'arrivo di Avatar: La via dell'acqua e James Cameron ha recentemente rilasciato una dichiarazione relativa a questa ri-uscita al cinema del celeberrimo film del 2009.

Stephen Lang e Sam Worthington in una sequenza di Avatar

Parlando con il New York Times, Cameron ha svelato che cosa ha provato nel rivedere il film, dicendo che è assolutamente entusiasta che il pubblico abbia la possibilità di vederlo di nuovo al cinema: "I giovani fan del cinema non hanno mai avuto l'opportunità di vederlo in una sala."

"Mi riferisco alle persone che hanno visto Avatar in streaming: anche se pensate di aver visto il film, in realtà non l'avete visto. E sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché indipendentemente dallo stupendo lavoro di rimasterizzazione, regge benissimo alla prova del tempo", ha concluso il regista hollywoodiano.

Una delle prime immagini del film Avatar, diretto da James Cameron

Avatar, oltre ad aver vinto tre Premi Oscar nel 2010, ha stabilito una serie di record di incassi, diventando il film con più incassi nella storia del cinema, venendo superato nel 2019 da Avengers: Endgame, ma tornando poi al primo posto in classifica, grazie al mercato cinese, nel marzo 2021.