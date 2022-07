Avatar: James Cameron potrebbe rinunciare alla regia dei capitoli 4 e 5

Avatar 4 e 5 potrebbero non avere alla regia James Cameron: il regista ha ammesso che il terzo film della saga potrebbe essere l'ultimo che lo vedrà impegnato dietro la macchina da presa.

In precedenza il filmmaker ha compiuto una scelta simile quando ha rinunciato, dopo molti anni trascorsi a sviluppare il progetto, alla regia di Alita: Angelo della Battaglia, poi realizzato da Robert Rodriguez.

James Cameron, intervistato dal magazine Empire, ha dichiarato: "I film di Avatar ti impegnano davvero totalmente. Ho altre cose che sto sviluppando e sono anche in quel caso eccitanti. Penso che, eventualmente e non so se dopo il terzo o il quarto, vorrò passare il testimone a un regista di cui mi fido e che se ne occupi, in modo da poter realizzare altre cose a cui sono interessato. O forse no. Non lo so".

Il filmmaker ha inoltre ribadito che i film della saga si basano su tematiche a cui tiene molto: "Tutto quello che ho bisogno di raccontare sulla famiglia, sulla sostenibilità, sul clima, sul mondo naturale, sui temi che sono importanti per me nella vita reale e in quella cinematografica, posso dirlo in questo contesto. Mi entusiasmo più andiamo avanti".

Cameron ha rivelato: "Il quarto film è incredibile, è un figlio di pu***na! Spero in realtà di poterlo realizzare, ma dipende dalle forze di mercato. Il tre è già realizzato, quindi uscirà a prescindere. Spero però di poter realizzare il quarto e il quinto capitolo perché sono una grande storia".

Avatar 2: James Cameron, un ritorno nel segno del rischio

Il regista, già un anno fa, aveva espresso la sua preoccupazione che i sequel di Avatar non guadagnassero abbastanza ai box office da giustificare l'investimento in un'epoca post-pandemia e alle prese con il dominio delle piattaforme di streaming: "Forse i numeri ottenuti con il primo non si vedranno mai più? Chi lo può sapere?".