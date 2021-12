Avatar, James Cameron aggiorna sullo stato dei sequel, compreso il quarto film

Il regista di Avatar James Cameron ci aggiorna sullo status dei lavori dei sequel della saga in una chiacchierata a tu per tu con il regista di Dune Denis Villeneuve.

Conversando con il collega durante un segmento di Variety, James Cameron ha rivelato a che punto sono le riprese dei prossimi capitoli di Avatar.

"Avatar 2 è praticamente completo" ha sentenziato "Abbiamo un montaggio che stiamo riempendo con gli effetti speciali. E sono piuttosto fiducioso di ciò che abbiamo ottenuto con quel film".

"Avatar 3 è ancora un po' un enigma" ha aggiunto poco dopo, spiegando come ci sia ancora da fare per poter scrivere la parola fine sulla produzione del terzo capitolo "È troppo lungo. Non ho ancora dedicato tempo ed energie a un montaggio disciplinato del film. Ma so che abbiamo le performance. E questo è l'importante. Ho portato a termine tutta la capture, e la maggior parte delle riprese live-action. Ma ci vuole ancora un po' di tempo per i personaggi adulti, perché ci siamo preoccupati più dei ragazzi e del fatto che sarebbero cresciuti più in fretta".

"Abbiamo unito i calendari delle riprese di Avatar 2 e 3 basandoci sul tipo di scene e sugli ambienti. Mi sono detto 'Trattiamolo come una miniserie di sei ore e andiamo a Francoforte una sola volta. Gireremo tutte le scene del 2 e del 3 insieme'. Questo era il piano, più o meno" ha poi continuato, rivelando anche che sono già iniziati i lavori sul quarto film, e per un motivo ben preciso "Abbiamo dovuto tenere in considerazione la disponibilità degli attori. Ogni cosa che andava fatta con uno specifico attore, l'abbiamo girata per il 2 e per il 3... E un po' anche per il 4. Perché, ancora, ho dovuto girare tutto ciò che aveva a che fare con i ragazzi. A loro è permesso di invecchiare 6 anni nel mezzo della storia a pagina 25 del quarto film. Quindi avevo bisogno di avere tutto prima di allora, e poi tutto ciò che verrà dopo, lo gireremo dopo".

Avatar 2 uscirà a dicembre 2022, Avatar 3 a dicembre 2024 e Avatar 4 a dicembre 2026.