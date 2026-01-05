Avatar - Fuoco e cenere, Sigourney Weaver supporta i giovani attori: "Mi rivedo in loro"

La star di Alien e Ghostbusters è entusiasta di poter essere di supporto ai nuovi talenti che si affacciano al mondo del cinema.

Sigourney Weaver è stata ospite di un panel al Comic-Con di New York e la star di Avatar - Fuoco e cenere ha svelato al pubblico presente i consigli che fornisce agli attori talentuosi con i quali condivide le ore sui set.

L'attrice è tornata di recente nel terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, al fianco di Sam Worthington, Zoe Saldana e Kate Winslet. La maturità acquisita nel corso di decenni di carriera le permettono di poter essere un valido supporto ai giovani.

La pressione per il cast di Alien - Pianeta Terra

Diventata famosa grazie al ruolo di Ellen Ripley in Alien di Ridley Scott, Sigourney Weaver si è soffermata sulla serie Alien - Pianeta Terra, con protagonista Sydney Chandler: "Ho incontrato Sydney [Chandler] ieri e alcuni membri del cast" ha dichiarato Weaver.

Primo piano di Sigourney Weaver in La mappa del mondo

"Mi rivedo in loro, perché anche se il film non aveva grande visibilità, era comunque una grande responsabilità. Il mio cuore è con loro. Ora che i film sono così amati, penso che possa esserci persino più pressione" ha aggiunto.

I consigli di Sigourney Weaver

Nell'intervista, Sigourney Weaver ha espresso ammirazione per i nuovi talenti che si affacciano ora sulla scena di Hollywood: "Sono entusiasta di lavorare ancora alla mia età perché sento di avere l'opportunità, come attrice più matura, di creare un legame con gli attori più giovani" ha spiegato.

"Il messaggio che vorrei sempre trasmettere è: non preoccupatevi così tanto. Andrà tutto bene. Limitatevi a raggiungere il vostro segno, dire le battute, lanciarvi e non pensarci quando tornate a casa. Avrei fiducia in questi giovani attori" ha affermato Weaver.

Sigourney Weaver interpreta Kiri/dottoressa Grace Augustine nel franchise di James Cameron Avatar ed è tornata nel terzo film al fianco di Sam Worthington nel ruolo di Jake Sully, Zoe Saldana nel ruolo di Neytiri, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Oona Chaplin e David Thewlis.