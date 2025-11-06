Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la data della première italiana con le star del film!

Disney ha svelato le date del tour promozionale del film di James Cameron e il regista e il cast faranno tappa anche a Milano.

Disney e 20th Century Studios hanno organizzato un tour promozionale per sostenere l'uscita nelle sale di Avatar: Fuoco e Cenere e che permetterà ai fan di vedere dal vivo il regista e il cast del sequel.

Tra le date annunciate c'è anche quella che regalerà ai fan italiani la possibilità di festeggiare il ritorno nell'incredibile universo di Pandora.

La première in programma a Milano

L'appuntamento è stato fissato a martedì 9 dicembre, a Milano, ma bisognerà attendere ulteriori dettagli per avere la certezza dei nomi delle star in arrivo in Italia. Nella stessa giornata, infatti, si svolgerà anche la première spagnola a Madrid.

James Cameron e i protagonisti di Avatar: Fuoco e Cenere saranno impegnati nelle attività in giro per il mondo a partire da lunedì 1 dicembre, giorno dell'anteprima mondiale a Hollywood, presso il Dolby Theater. Parigi, il 5 dicembre, ospiterà invece la première europea negli spazi di La Seine Musicale, con un'esperienza immersiva realizzata grazie a proiezioni e l'uso di nuove tecnologie.

L'8 dicembre sarà poi il turno della tappa in Cina a Sanya, il 10 dicembre le star saranno a Tokyo, l'11 dicembre a Londra, prima di volare a Wellington (Nuova Zelanda) il 13 dicembre, in Australia e in Messico il 15 dicembre, e il 17 dicembre a Toronto, in Canada.

Avatar: Fuoco e Cenere

Il ritorno di Avatar

I fan della saga Avatar stanno attendendo ormai dal 2022 la continuazione della storia che proseguirà poi con un quarto e un quinto capitolo in arrivo nel 2029 e nel 2031.

Avatar: Fuoco e Cenere riporterà quindi gli spettatori a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con al centro il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (interpretata dal premio Oscar Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Nel cast del film diretto da Cameron ci saranno inoltre alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.

I fan della saga possono attendersi, grazie agli spoiler condivisi dal cast e dai materiali promozionali, una nuova villain alla guida di uno dei clan esistenti nell'universo di Pandora, spettacolari sequenze d'azione e tante emozioni. Non mancheranno sul grande schermo, nel film che avrà una durata di 3 ore, anche graditi ritorni e nuovi personaggi, utili a gettare le basi per il futuro di Avatar.