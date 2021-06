Avatar: Frontiers of Pandora, il trailer ufficiale del videogioco

Avatar: Frontiers of Pandora è stato presentato in forma ufficiale con un nuovo trailer in occasione della Ubisoft Forward: il videogioco sarà distribuito nel 2022

Avatar: Frontiers of Pandora è stato presentato in forma ufficiale con un nuovo trailer in occasione della Ubisoft Forward. Il videogioco sarà distribuito nel 2022 ma non esiste ancora una data di uscita precisa.

Avatar: Frontiers of Pandora nasce come tie-in di Avatar, film diretto da James Cameron nel 2009. Si tratta del gioco annunciato diverso tempo fa con il nome di The Avatar Project che, a quanto apre, ha trovato un nuovo titolo e una sua dimensione più precisa. Nonostante la connessione con il mondo di Avatar, il film si presenta con una nuova storia da raccontare che si discosta da quella narrata da James Cameron.

Dal momento che il gioco farà parte dello stesso universo transmediale ambientato a Pandora, saranno esplorate narrazioni che Avatar non ha preso in considerazione. Difficile capire, tuttavia, le strade che saranno imboccate e, soprattutto, le meccaniche di gioco. Trattandosi di un video di presentazione generale, non si individua gameplay vero e proprio. La clip, piuttosto, offre la possibilità di conoscere ambientazione, personaggi, atmosfere e situazioni potenziali. L'idea è che il gioco possa essere caratterizzato da un'ambientazione aperta, in terza persona e in grado di consentire al fruitore di esplorare il mondo di Pandora.

L'ipotesi suggerita dal titolo è che il videogioco presentato alla Ubisoft Forward durante l'E3 2021 possa porre l'accento sull'esplorazione di aree di Pandora mai viste prima. L'uscita è comunque ancora lontana (si parla del 2022) e lo sviluppo si è spostato solo sulla next gen per PC, PS5, Xbox Series X|S e Stadia. Questa collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney sarà basata su una nuova versione del motore proprietario Snowdrop Engine.

Recentemente, James Cameron e la sua crew hanno celebrato un anno dalla fine delle riprese di Avatar 2, distribuito al cinema dal 16 dicembre 2022.