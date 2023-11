Avatar: Frontiers of Pandora, i personaggi del gioco appariranno nei prossimi film di James Cameron?

Basato sul franchise di James Cameron, Avatar: Frontiers of Pandora è un videogame in prima persona sviluppato da Ubisoft, ma proviamo a capire se i personaggi che incontreremo nella sua storia appariranno anche nei prossimi sequel al cinema.

Josh Izzo, vice presidente della Lightstorm Entertainment, ha parlato di questa possibilità: "Da un punto di vista inverso, dal gioco al film, dal punto di vista dei personaggi, non è detto. Ma dal punto di vista dei biomi, delle creature e del mondo, c'è sempre la possibilità di inserire nel film quel tipo di materiale, se i registi ritengono che sia adatto al contesto di quella particolare scena".

Appare evidente che se qualche personaggio dovesse fare il salto, il team non è pronto a condividere questa informazione. È possibile che non vedremo mai nessun crossover, ma l'opzione è presente. Per il momento, i fan possono aspettarsi che la costruzione di alcuni mondi e creature influenzi i film futuri, quando avrà senso.

Avatar 3 introdurrà due nuove tribù Na'vi

Avatar: Frontiers of Pandora è stato rinviato più volte, ma uscirà finalmente il 7 dicembre. Il gioco sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Avatar 3, invece, uscirà il 19 dicembre 2025, salvo eventuali posticipi.