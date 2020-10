Avatar, arriva il fumetto sequel del film di James Cameron

Siete in crisi d'astinenza da Avatar? Tranquilli, è in arrivo il fumetto sequel del film di James Cameron, e avrà come protagonista Jake Sully.

I fan di Avatar non dovranno aspettare necessariamente il 2022 per tornare su Pandora: sarà presto disponibile, infatti, un fumetto sequel della pellicola diretta da James Cameron, che si concentrerà sulla storia di Jake Sully.

Come si legge nell'articolo dell'Hollywood Reporter, Avatar: The Next Shadow, pubblicato dalla nota casa editrice Dark Horse - la stessa che si è occupata anche dei fumetti di Buffy L'Ammazzavampiri e Stranger Things, ma anche Aliens e Hellboy - riprenderà la narrazione direttamente dopo gli eventi del film del 2009.

Jake (interpretato da Sam Worthington sul grande schermo), sta cercando con tutte le sue forze di tenere unito il clan Omaticaya, ma nel frattempo c'è chi sta pianificando di estrometterlo definitivamente dai Na'vi.

Scritto da Jeremy Barlow (Star Wars: Darth Maul Alien vs. Predator: Thicker Than Blood) e disegnato da Josh Hood (We Can Never Go Home, Star Trek: Deviations), con copertina realizzata da Gui Balbi (Superboy, Alien: The Original Screenplay), Avatar: The Next Shadow sugli scaffali delle fumetterie e in digitale il 6 gennaio 2021, segnando di fatto il terzo progetto a tema Avatar targato Dark Horse, ma solo il primo a portare ufficialmente avanti la storia del film in quanto sequel.

Per quanto riguarda il franchise cinematografico creato da James Cameron, invece, l'attesa sarà più lunga: a causa dell'emergenza sanitaria l'uscita dei sequel è infatti stata posticipata, con il secondo film di Avatar in arrivo nel 2022, e gli altri a seguire con due anni di distanza ciascuno (2024, 2026 e 2028, sempre nel mese di dicembre).